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Эксперт объяснил, почему лекарства-дженерики со временем дешевеют

Аналитик Беспалов: лекарства-дженерики дешевеют из-за конкуренции

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Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

Нередко встречаются заявления, что качественные аналоги оригинальных лекарств (дженерики) дешевле подлинников в среднем на треть. Однако это большое заблуждение, сообщил в беседе с kp.ru аналитик фармрынка, директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

По его словам, чем меньше времени прошло после истечения срока патента на оригинал, тем дороже дженерики.

«Например, сначала они могут уступать в цене оригиналу всего на 15-20%. Но дальше количество компаний, взявшихся за производство дженериков, растет. Конкуренция увеличивается, и цена снижается. Через 10-15 лет она может стать в разы меньше, чем у оригинала. И это никоим образом не означает ухудшения качества дженериков», — сказал Беспалов.

Руководитель международного направления «Общая медицина» компании «Гедеон Рихтер» Бенце Ковач в свою очередь отметил, что дженерики, создаваемые по аналогии с оригинальными препаратами, обладают той же эффективностью, если фармкомпания строго соблюдает стандарты GMP и требования к качеству препарата.

Ранее академик объяснил, почему лекарство от рака назвали «вакциной».

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