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Ресторан в США жарит котлеты для бургеров на одном и том же масле больше 100 лет

OC: в США в ресторане более 100 жарят бургеры на одном и том же масле

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Depositphotos

Ресторан в США жарит котлеты для бургеров на одном и том же масле больше 100 лет, пишет Oddity Central. Представители заведения считают, что именно этот факт придает их еде «неповторимый вкус».

Бургерная Dyer's Burgers, основанная Элмером Дайером в 1912 году, продолжает привлекать гурманов благодаря своей уникальной рецептуре и вековым традициям. Секрет успеха заведения заключается в его знаменитой смеси приправ и, что особенно примечательно, в использовании старинного масла для жарки, которое не менялось на протяжении 100 лет.

«Это те же молекулы, что и в 1912 году, они никогда не менялись», — отметил Кендалл Робертсон, нынешний владелец бургерной.

Несмотря на то, что многие могут насторожиться перед идеей употребления бургеров, приготовленных в столетнем жире, Робертсон утверждает, что от клиентов отбоя нет.

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