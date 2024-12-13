Ученые выяснили, сколько минут жизни теряют люди, выпивая стакан колы или съедая хот-дог

Ученые выяснили, сколько минут жизни теряют люди, выпивая стакан газировки или съедая один хот-дог, пишет Daily Mail.

Диетолог Луис Альберто Самора рассказал о влиянии ультраобработанных продуктов (УПП) на продолжительность жизни. Он сослался на исследование ученых из Мичиганского университета, которое оценивало, сколько времени популярные УПП могут отнять у человека.

Согласно исследованию, употребление хот-дога сокращает жизнь в среднем на 36 минут, а если его запить газировкой, то этот показатель увеличивается на 12 минут. Однако не все результаты оказались негативными: исследователи также обнаружили, что определенные виды рыбы могут продлить жизнь на 28 минут.

В ходе исследования было проанализировано более 5800 американских продуктов питания, и их вредность для здоровья оценивалась на основе содержания добавок, а также микро и макроэлементов, таких как жиры, калории и сахара. Выяснилось, что многие популярные продукты, такие как хот-доги, пицца и макароны с сыром, сокращают продолжительность жизни, в то время как фрукты, овощи и даже сэндвичи с арахисовым маслом и желе способствуют долголетию.

Доктор Оливье Жолье, возглавлявший исследование, отметил, что небольшие изменения в рационе могут привести к значительным улучшениям здоровья. Он подчеркнул, что каждые 10 процентов калорий, получаемых из фруктов и овощей вместо говядины и переработанного мяса, могут продлить жизнь примерно на 48 минут.

Бекон и чизбургеры также были названы продуктами, которые могут повышать риск сокращения жизни, отнимая шесть и девять минут жизни соответственно.

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