В Дагестане мужчина узнал, что 23 года растил чужого сына, и стал страдать от галлюцинаций

Житель Дагестана не смог смириться с тем, что воспитывал не своего ребенка, и ушел в горы. Об этом сообщает kp.ru.

Супруга мужчины родила мальчика, но в роддоме акушерка перепутала его с другим младенцем, поэтому в их семью попал чужой мальчик, а их родной сын воспитывался у пары из соседнего села.

В 2021 году, спустя 23 года после произошедшего, женщина узнала о том, что сделала акушерка. Она хотела скрыть это от мужа, но не получилось.

«Мужчина стал замкнутым, молчаливым, а также зачастил с уходами из дома. На почве стресса у него развились галлюцинации», – сообщается в публикации.

Мать боялась за ребенка, поэтому отправила его к дяде в Сибирь. Позже уже отец отправился к сестрам и там жил некоторое время, после чего вернулся и попросил прощения у всех, кроме неродного сына.

Спустя некоторое время россиянин пропал. Его нашли в горах, около большого камня. По данным источника, у мужчины не выдержало сердце.

Мать семьи подала в суд, чтобы ей компенсировали моральный ущерб. Она выиграла дело и получила миллион рублей.

Ранее в Приморье мужчина напал на отчима с мачете и получил семь лет колонии.