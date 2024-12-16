Жительница Петербурга за два месяца отдала мошенникам 11 млн рублей

Жительница Петербурга два месяца общалась с телефонными мошенниками и лишилась всех накоплений, она отдала аферистам 11 млн рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась уроженка Латвии, проживающая в поселке Шушары. 32-летняя женщина сообщила, что в течение двух месяцев общалась с мошенниками и лишилась всех накоплений. Злоумышленники убедили женщину, что деньги на ее банковских счетах пытаются украсть неизвестные.

Потерпевшая несколько раз обналичивала сбережения и отдавала наличные курьерам в разных районах города, а также переводила средства на указанные мошенниками реквизиты. В общей сложности она лишилась 11 млн рублей. По факту произошедшего проводится проверка.

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