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Жительница Петербурга за два месяца отдала мошенникам 11 млн рублей

«Фонтанка»: в Петербурге женщина спасала сбережения и лишилась 11 млн рублей

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Жительница Петербурга два месяца общалась с телефонными мошенниками и лишилась всех накоплений, она отдала аферистам 11 млн рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась уроженка Латвии, проживающая в поселке Шушары. 32-летняя женщина сообщила, что в течение двух месяцев общалась с мошенниками и лишилась всех накоплений. Злоумышленники убедили женщину, что деньги на ее банковских счетах пытаются украсть неизвестные.

Потерпевшая несколько раз обналичивала сбережения и отдавала наличные курьерам в разных районах города, а также переводила средства на указанные мошенниками реквизиты. В общей сложности она лишилась 11 млн рублей. По факту произошедшего проводится проверка.

Как аферистам удается обманывать сотни тысяч россиян под видом сотрудников силовых структур и в чем секрет их манипуляций, расскажет документальный фильм «На крючке». Проект доступен на платформе Okko.

Ранее пенсионер из Москвы лишился более 24 млн рублей после звонка «бывшего коллеги».

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