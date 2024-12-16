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Еще шестерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы приговорили к срокам до 8 лет

Шестеро участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили до 8 лет колонии

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Официальный Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Краснодарского края/ТАСС

Новокубанский районный суд Краснодарского края приговорил еще шестерых участников погрома в аэропорту Махачкалы в 2023 году к срокам от 4,5 до 8 лет колонии. Об этом в Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Рузвельта Тагирова, Башира Магамедалиева, Магамеднаби Шайхсламова, Алибега Рамазанова, Шамила Гаджиева и Магамеда Гаджиева признали виновными по статьям о массовых беспорядках и несоблюдении требований безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. Приговор еще не вступил в силу.

По версии следствия, подсудимые участвовали в беспорядках в аэропорту Махачкалы «на почве национальной и религиозной ненависти и вражды» к гражданам Израиля.

29 октября 2023 года на фоне начала новой войны в секторе Газа в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. Протестующие захватили здание и начали обыскивать прибывшие воздушные суда. Они также останавливали выезжающие с территории аэропорта автомобили и проверяли паспорта у находившихся там людей.

По данным прокуратуры, участники беспорядков повредили имущество аэропорта на сумму свыше 24 млн рублей, а также совершили противоправные действия в отношении 30 силовиков.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявлял, что «накажут» только тех дебоширов, из-за которых полицейские оказались в больнице, и тех, кто распространял ложную информацию, организовав погром.

Ранее суд вынес приговоры семерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы.

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