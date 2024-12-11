Суд вынес приговоры семерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

Александровский районный суд Ставропольского края приговорил семь участников беспорядков в махачкалинском аэропорту к лишению свободы. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.

Алимурата Бабатова, Али Амирханова, Жанмирза Алиева, Исмаила Салмаханова, Рамазана Карнаева, Запира Батырбекова и Махача Тучуева признали виновными в участии в массовых беспорядках, сопротивлении силовикам и неисполнении требований транспортной безопасности.

«Суд... назначил подсудимым наказания в виде лишения свободы на сроки от 8 до 9 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Погром в аэропорту Махачкалы произошел 29 октября 2023 года из-за регулярного рейса из Тель-Авива. Около 20:00 несколько сотен человек собрались у здания аэропорта перед прибытием самолета.

Дебоширы прошли в здание воздушной гавани и устроили погром. Это произошло после того, как в Telegram-каналах распространились сообщения о том, что в Дагестан якобы прибывают беженцы из Израиля. Погромщики останавливали выезжающие с территории аэропорта автомобили и проверяли паспорта у находившихся там людей.

По данным прокуратуры, участники беспорядков повредили имущество аэропорта на сумму свыше 24 млн рублей, а также совершили противоправные действия в отношении 30 силовиков.

Ранее сообщалось, что участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы предложили заключить контракты с МО.