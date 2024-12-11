Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд вынес приговоры семерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

Семь участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили от 8 до 9 лет колонии

close
Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти»

Александровский районный суд Ставропольского края приговорил семь участников беспорядков в махачкалинском аэропорту к лишению свободы. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.

Алимурата Бабатова, Али Амирханова, Жанмирза Алиева, Исмаила Салмаханова, Рамазана Карнаева, Запира Батырбекова и Махача Тучуева признали виновными в участии в массовых беспорядках, сопротивлении силовикам и неисполнении требований транспортной безопасности.

«Суд... назначил подсудимым наказания в виде лишения свободы на сроки от 8 до 9 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Погром в аэропорту Махачкалы произошел 29 октября 2023 года из-за регулярного рейса из Тель-Авива. Около 20:00 несколько сотен человек собрались у здания аэропорта перед прибытием самолета.

Дебоширы прошли в здание воздушной гавани и устроили погром. Это произошло после того, как в Telegram-каналах распространились сообщения о том, что в Дагестан якобы прибывают беженцы из Израиля. Погромщики останавливали выезжающие с территории аэропорта автомобили и проверяли паспорта у находившихся там людей.

По данным прокуратуры, участники беспорядков повредили имущество аэропорта на сумму свыше 24 млн рублей, а также совершили противоправные действия в отношении 30 силовиков.

Ранее сообщалось, что участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы предложили заключить контракты с МО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами