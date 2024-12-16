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В Греции 88-летний мужчина стал участником марафона и добежал до финиша

OC: 88-летний грек принял участие в марафоне и добежал до финиша через 6,5 часов

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В Греции 88-летний мужчина стал участником марафона и добежал до финиша, пишет Oddity Central.

Как пишут СМИ, 88-летний Плутархос Пурлиакас пробежал свой 12-й подряд Афинский марафон. На преодоление дистанции у него ушло шесть с половиной часов.

«Я финишировал и даже улучшил свои результаты по сравнению с прошлым годом. Я чувствую себя моложе своих 88 лет,» — заявил грек.

Сам пенсионер рассказал, что увлекся бегом только в 73 года, вдохновившись своим сыном. В будние дни Плутархос старается пробегать по пять километров, а в выходные его обязательная дистанция увеличивается до 20 км.

«Я никогда не курил и не предаюсь излишествам. Я веду сбалансированный образ жизни», — добавил Пурлиакас.

Ранее в Канаде козел сбежал от хозяев и получил медаль за участие в полумарафоне.

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