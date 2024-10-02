Козел сбежал от хозяев и получил медаль за участие в полумарафоне

В Канаде козел поучаствовал в полумарафоне и получил медаль после того, как сбежал от хозяина. Об этом сообщает Metro.

Козел по кличке Джошуа пасся на тыквенном участке своего хозяина Джереми Тейлора, когда увидел рядом участников забега T'Railway Trek, проходившего в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор 29 сентября. Джошуа немедленно присоединился к бегущей толпе и спустя два километра пути остановился на станции с водой.

Всего козел пробежал около четырех километров, прежде чем его догнали хозяева, а затем прошел еще пятьсот метров вместе с ними и пересек финишную черту на местном пляже. Владелец животного признался, что узнал о пропаже козла через социальные сети и был удивлен этой новостью.

Многие участники марафона сфотографировались с Джошуа, которого организаторы наградили медалью за участие в забеге. Козла немедленно признали талисманом и уже пригласили на мероприятие в следующем году.

Ранее участница марафона пожертвовала рекордом ради спасения котенка.