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Подмосковная команда вошла в пятерку лучших в женской суперлиге по волейболу

Волейбольный клуб из Подмосковья стал третьим в женской суперлиге после 14 туров

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Министерство физической культуры и спорта Московской области

Женский волейбольный клуб из Подмосковья «Заречье-Одинцово» после 14 туров женской суперлиги занял 4 место в турнирной таблице, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Всего за 14 туров спортсменки набрали 29 очков, отставая от 3 места на 4 очка.

Также спортсменки «Заречья-Одинцово» Ольга Бирюкова и Мина Попович вошли в список лучших волейболисток первого круга.

В 14 туре «Заречье-Одинцово» победил ВК «Енисей» из Красноярска со счетом 3:1.

Как отметила центральная блокирующая «Заречья-Одинцово» Ульяна Ермолаева, в матче против ВК «Енисей» ее команда показала хороший результат.

«Во второй партии, возможно, немного расслабились, но в следующих партиях вовремя собрались и победили», — сказала она.

Следующий матч подмосковный клуб проведет на домашней площадке 19 декабря против ВК «Динамо-Метар» из Челябинска.

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