«Будем любоваться»: читинцы не могут воспользоваться туалетом, которого ждали два года

В Чите жители одного из районов два года ждали установку нового уличного туалета, но теперь не могут им воспользоваться. Об этом сообщили в региональном представительстве «Народного фронта».

Старый туалет около бараков на Таежной улице снесли в начале 2023 года после визита замминистра строительства и ЖКХ России Алексея Ересько. Жители год ходили в ведра и выносили продукты жизнедеятельности на улицу. После вмешательства общественников власти заверили, что установят туалет в апреле 2024 года, но в итоге исполнили свое обещание только к 26 ноября.

Однако воспользоваться помещением жители до сих пор не могут, так как у кабинок заколочены двери.

«У нас сегодня праздник, 26 ноября поставили туалет, которым пользоваться нельзя. Пока будем любоваться», — цитирует организация одну из местных жительниц.

Ранее в Карелии сельских пожарных оставили без душа и туалета.