«Потерпят»: пожарных в российском поселке оставили без душа и туалета

В Карелии пожарным поселка Амбарный в качестве удобств на работе предоставили только выгребную яму. Об этом сообщает «Подъем» в Telegram-канале.

Как рассказал изданию депутат Заксобрания республики Андрей Монастыршин, пожарные не могут после работы помыться, а в туалет им приходится ходить в домик на улице. В инспекции труда нарушений в сложившейся ситуации не увидели, уточнив, что один умывальник и туалет положены на трех-четырех человек на смене, а в поселке числится всего два спасателя. В ведомстве обосновали отсутствие удобств тем, что «может привести к загрязнению окружающей среды».

Депутат возмутился таким ответом, отметив, что с точки зрения чиновников люди могут «потерпеть».

Парламентарий заявил, что намерен обратиться по этому делу в прокуратуру.

«Ситуация странная, в 30 метрах располагается водоразборная колонка, и протянуть водопроводные сети в пожарную часть для создания нормальных бытовых условий для пожарных считаю естественным», — прокомментировал Монастыршин.

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