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Прокурор запросил 23 года тюрьмы участнику «Легиона «Свобода России» из Люберец

РИА: участника «Легиона «Свобода России» из Люберец просят посадить на 23 года

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Сторона обвинения требует приговорить к 23 годам колонии жителя Люберец Василия Жаркова, которого обвиняют в сотрудничестве с «Легионом «Свобода России» (организация запрещена в России). Об этом пишет РИА Новости.

«Прошу назначить наказание в виде 23 лет лишения свободы», — сказал прокурор в зале 2-го Западного окружного военного суда.

Он уточнил, что четыре года подсудимому придется провести в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима.

Жителя Люберец обвиняют в госизмене, а также в подготовке диверсий на территории Московской области по указанию «Легиона «Свобода России».

По версии следствия, мужчина связался с террористами через их сайт и стал следовать их инструкциям. Его задержали на территории военной части в Подмосковье. В ходе беседы с силовиками Жарков признался, что работает на ВСУ, и ему поручили ликвидировать арсенал артиллерийских снарядов.

При обыске в доме мужчины нашли переписку с представителями легиона, скриншоты карт части, фото телевышки и восемь коктейлей Молотова.

В настоящее время Жарков не признает вину ни по одному из эпизодов.

Ранее экс-офицер СБУ рассказал, что Киев вербует россиян для диверсий и терактов.

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