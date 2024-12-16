В «Единой России» назвали программу капремонта школ приоритетной на ближайшие годы

Проведение капремонта в школах разных городов страны — приоритетный вопрос для партии «Единая Россия» на ближайшие годы. Об этом на всероссийском штабе по капремонту и строительству образовательных учреждений с участием представителей Минпросвещения и региональных правительств заявил секретарь Генсовета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев.

Он отметил, что акцент на необходимости решения этого вопроса сделал президент России Владимир Путин на XXII съезде партии.

Подводя итоги работы в уходящем году, Якушев заявил, что в целом программа реализуется достаточно успешно.

Он обратил внимание, что за время действия программы в эксплуатацию введены 1682 детских сада и 1439 школ по всей стране.

«В уходящем году построены 98 школ. До конца года в эксплуатацию должны быть сданы еще 134. Понимаю, что где-то объект уже готов, физически выполнены все необходимые работы. Речь идет о подготовке и оформлении документов, получении необходимых лицензий для осуществления образовательной деятельности», — сказал секретарь Генсовета ЕР.

Якушев сообщил, что работы по капремонту школ выполнены в Адыгее, Ингушетии, Калмыкии, Марий Эл, Мордовии, Татарстане и других субъектах.

Также он уточнил, что в 38 регионах — Краснодарском крае, Кировской и Ярославской областях, Адыгее, Крыму и других субъектах — возникли риски по срокам строительства.

По его мнению, долгостроев быть не должно, и в таких случаях подход должен быть только один.

«Разворачивайте штабы прямо на этих объектах, на строительных площадках», — заявил Якушев, подчеркнув, что заказчиками по капремонту школ должны быть профессиональные строители.

Результаты работы по капремонту и строительству объектов образования будут учитываться при подготовке «Единой России» к выборам, добавил Якушев.

В свою очередь, министр просвещения Сергей Кравцов обратил внимание, что работа «Единой России» и Минпросвещения позволила превысить показатели по строительству новых образовательных учреждений по всей стране.

«Президент ставил задачу построить 1300 школ до конца 2024 года. Уже введено более 1400 объектов. Также построили 1682 детских сада, начиная с 2019 года, решив проблему доступности дошкольного образования», — сказал глава ведомства.