В РФ готовят законопроект о дактилоскопии прибывающих иностранцев

В России разрабатывают закон, который обяжет прибывающих в страну иностранцев и лиц без гражданства проходить обязательную дактилоскопию и процедуру идентификации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

С 2021 года России трудовые мигранты обязаны проходить дактилоскопическую регистрацию и фотографирование в течение одного-трех месяцев.

Согласно новому законопроекту, при наличии техники в режиме реального времени сотрудники пограничной службы ФСБ будут проводить дактилоскопию, фотографирование или идентификацию. Полученные данные поступят в МВД.

Отмечается, что такая политика позволит выявлять мигрантов, которым было запрещено пересекать территорию России, а также иностранных граждан, которые находятся в федеральном или международном розысках.

В начале ноября министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявлял, что контроль за иностранцами на территории России следует усилить, особенно в том, что касается принятия в гражданство, выдачи ВНЖ и разрешений на временное проживание.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил лишать мигрантов гражданства РФ за отказ участвовать в СВО.