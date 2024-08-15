В России назвали главный плюс сбора биометрии мигрантов на границе

Введение биометрического контроля за мигрантами не снизит их поток в Россию, однако сократит число совершенных ими преступлений, считает член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, член Общественной палаты Маргарита Лянге. Так в беседе с НСН она прокомментировала соответствующий законопроект Госдумы.

Напомним, на рассмотрение депутатов внесли инициативу об обязательной сдаче биометрии мигрантами при въезде в Россию. Подчеркивается, что зачастую после депортации они меняют документы и вновь возвращаются – по мнению Лянге, это налаженный бизнес, за замену паспорта есть определенные ценники.

«Введение обязательного сбора биометрических данных будет эффективной мерой. Это хорошо, современно, нормально и это давно надо было сделать. Не думаю, что это вызовет снижение потока мигрантов в Россию», — завила она.

Количество приезжающих в Россию иностранцев принятие закона не снизит, однако у них не будет шанса снова совершить преступление, добавила эксперт. При этом никаких особых сложностей и затрат с введением процедуры не связано, считает она.

Однако самой эффективной мерой по совершенствованию миграционной политики стало бы создание специальных рабочих мест для квалифицированных специалистов, убеждена Лянге. По ее мнению, чем выше профессионализм мигранта, тем менее вероятность, что он будет совершать какие-либо преступления, так как люди с хорошими навыками и образованием реже совершают шокирующие местных жителей вещи.

Законопроект об обязательной миграции в Госдуму внесли депутаты Госдумы от фракции »Справедливая Россия - За правду» во главе с лидером Сергеем Мироновым. Он обяжет иностранцев сдавать биометрию при въезде в РФ в целях, не связанных с работой, на срок более 90 дней.

Ранее петербургская полиция накрыла незаконный канал миграции, легализовавший сотни иностранцев.