Эксперты рассказали, почему человек просыпается посреди ночи, пишет Independent.

Команда экспертов медицинской группы Web MD выделили несколько ключевых причин, из-за которых человек может проснуться ночью.

Во-первых, употребление кофеина или алкоголя во второй половине дня может негативно влиять на качество сна. Кроме того, такая важная деталь, как обстановка для сна, также имеет значение. Если ваш сон нарушен расстройствами или проблемами со здоровьем, это может привести к периодическим пробуждениям.

Специалисты отмечают, что циклы сна включают легкий, глубокий и быстрый сон, причем именно в первой половине ночи происходит наибольшее количество глубокого сна. Физические причины таких пробуждений могут включать боль, затрудненное дыхание и гормональные нарушения, а также потребность в мочеиспускании.

Также существуют психологические факторы, среди которых выделяются стресс и различные расстройства психического здоровья. Врачи советуют придерживаться определенного режима отхода ко сну и пробуждения, избегать электронных устройств перед сном, а также контролировать окружающую среду: уровень света, шум и комфортную температуру в спальне.

Кроме того, изменения в возрасте, работа в ночные смены и частые перемещения по часовым поясам могут нарушать естественный цикл бодрствования и сна. Чтобы улучшить качество сна, эксперты рекомендуют регулярные занятия спортом.

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