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В Москве маршрутка зажала ногу пассажира и протащила его несколько метров

360.ru: москвича с зажатой в маршрутке ногой протащило по дороге 7 метров

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Haggardous50000/Shutterstock

В московском поселении Десеновское пассажиру зажало ногу дверью маршрутки. Водитель этого не увидел и тронулся, протащив его по дороге семь метров, передает 360.ru со ссылкой на источник.

Происшествие случилось на Центральной улице. Водитель микроавтобуса Mercedes начал движение, не заметив, что прижал ногу мужчины, когда закрывал дверь. После того, как пострадавшего протащило по дороге, он остановился, включил аварийку и недолго постоял, а затем скрылся еще до приезда скорой помощи. О состоянии пострадавшего пассажира на данный момент ничего не известно.

До этого в Костроме 11-летняя девочка пострадала во время поездки на автобусе: водитель зажал дверью ее голову и поехал дальше. После произошедшего глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Ранее в Шахтах водитель автобуса зажал дверью женщину-инвалида и протащил по дороге.

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