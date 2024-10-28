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В Костроме водитель автобуса зажал голову ребенка дверью

В Костроме автобус провез ребенка с зажатой в дверях головой

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SGr/Shutterstock/FOTODOM

Девочка из Костромы пострадала во время поездки на автобусе. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По данным источника, водитель затормозил у остановки, и люди стали выходить из салона. Не убедившись, что все пассажиры вышли, он закрыл двери и поехал дальше.

«Указанное привело к зажатию дверьми транспортного средства головы 11-летней девочки», – поделились в ведомстве.

Сотрудники СК обратили внимание на ситуацию после публикации в соцсетях. Ситуацией заинтересовался и глава ведомства Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю местного управления СК возбудить уголовное дело.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», – сообщается в публикации.

На данный момент правоохранители проводят проверку.

До этого на Камчатке из окна машины во время движения выпал ребенок. Заметившие мальчика водители бросились помогать ему, женщина, сидевшая за рулем автомобиля, вышла не сразу.

Ранее в Казани инвалид сломала позвоночник в автобусе во время поездки.

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