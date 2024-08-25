В Шахтах водитель автобуса зажал дверью женщину-инвалида и протащил по дороге

В Шахтах Ростовской области водитель автобуса зажал пассажирку-инвалида дверями и протащил ее по дороге, сообщает kvu.su.

По его данным, инцидент произошел на конечной остановке автобуса 18-го маршрута. После того, как 48-летняя женщина с ДЦП (инвалид второй группы), оказалась зажатой дверями, водитель начал движение. Женщина получила травмы ног и сильный эмоциональный шок. Родственники пострадавшей сообщили, что водитель потом открыл двери и уехал.

К женщине прибежал ее сын, с которым они отправились в травмпункт и в полицию, где написали на водителя заявление. После этого матери пострадавшей звонил водитель и уговаривал рассказать, что пассажирка упала сама. С той же просьбой обратился и начальник водителя автобуса.

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