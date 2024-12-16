Москвич позвонил в экстренные службы и попросил забрать из квартиры дикое животное

Житель Москвы позвонил по телефону экстренных служб города и попросил избавить его от дикого животного в квартире. Об этом сообщает агентство новостей «Москва» в Telegram-канале.

Заявитель попросил забрать у него из дома обезьяну, которую ему принес знакомый. На вопрос «что случилось», мужчина ответил, что зверь мешает ему смотреть телевизор. При этом, он отметил, что обезьяна ведет себя спокойно.

По данным СМИ, консультанты дали ему совет обратиться в зоопарк и получить консультацию по общению с приматами.

До этого на линию экстренных служб Москвы позвонила женщина — она вызвала спасателей, чтобы те помогли ей поместить в террариум выползшего оттуда питона. Женщина пояснила, что хотела покормить питомца дочери мышами, но все пошло не по плану, и рептилия оказалась на полу. Она поделилась, что не может вернуть животное на место, так как очень боится его. В то же время добавила, что еще больше боится за своего кота, который может приглянуться питону вместо мышей на обед.

Ранее помощь спасателей в обращении с экзотической гостьей понадобилась жительнице Тольятти — она нашла в своем диване змею, когда собиралась ложиться спать.