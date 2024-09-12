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Россиянка обнаружила в диване неприятный сюрприз и вызвала спасателей

Жительница Тольятти обнаружила в диване экзотическую змею

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Андрей Дербенев/VK

В Тольятти местная жительница обратилась к спасателям с просьбой убрать из ее квартиры змею, которую женщина обнаружила, когда собиралась спать. Об этом сообщил руководитель Центра гражданской защиты города Андрей Дербенев на своей странице во «ВКонтакте».

Экзотическая гостья спряталась в диване жительницы Автозаводского района. Прибывшие на место специалисты забрали рептилию, длина которой составляла более метра.

«По предварительным данным, это маисовый полоз. Змея безобидная, но обнаружить такое существо в постели не очень радостное событие», — пошутил спасатель.

Работники экстренной службы забрали животное на базу и сейчас ищут его хозяина. Мужчина уточнил, что это не первый случай в городе, когда его коллеги выезжают на вызовы по экзотическим рептилиям.

До этого петербурженка вышла на балкон и встретилась там со змеей.

Ранее в московскую квартиру пробралась агрессивная метровая змея.

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