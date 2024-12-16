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Сомнолог объяснил, в каком случае новогодние гирлянды приводят к бессоннице

Сомнолог Кудинов: синий спектр и моргание гирлянды могут привести к бессоннице

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Depositphotos

Праздничные гирлянды могут привести к бессоннице в случае, если светят синим или если моргают. Мозг при этом начинает анализировать информацию, мешая процессу расслабления и увеличивая продолжительность засыпания, объяснил член Российского общества сомнологов Павел Кудинов.

«Синий спектр, попадая на сетчатку глаза, тормозит выработку мелатонина. У нас мелатонин вырабатывается тогда, когда прекращает падать солнечный свет на сетчатку глаза. Если синий свет светит, он этот процесс тормозит», — пояснил Кудинов.

Особенно заметно влияние синего спектра гирлянд на людей, которые уже имеют какие-то проблемы со сном.

Если горит одна лампочка, распространяя равномерный свет, то мозг успокаивается. А вот мерцание заставляет его обрабатывать информацию, даже самую бесполезную. Человек начинает думать и заснуть уже не может, объяснил врач. Он посоветовал выключать гирлянды, подчеркнув, что речь идет только о моргающих.

«А если статичный свет и не синий, это не так страшно», — заключил Кудинов.

Напомним, с тем, что человеку вредны холодный свет от гирлянд и интенсивное их мигание, согласна психолог и специалист по сну из США Кэтрин Холл. Она подчеркивает, что такой свет мешает выработке мелатонина и подготовке организма ко сну.

Ранее в Москве предлагали разобрать елку и распутать гирлянду за деньги.

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