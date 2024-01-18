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В Москве предлагают разобрать елку и распутать гирлянду за деньги

«КП»: объявления по распутыванию гирлянд за деньги появились в Москве

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Depositphotos

Жителям Москвы начали предлагать разобрать елку и распутать гирлянду за денежное вознаграждение, такие объявления появились на сайтах и в социальных сетях. Об этом сообщает kp.ru.

По данным газеты, такие услуги предлагают как клининговые компании, так и просто находчивые граждане.

«Работаем прежде всего со сложными в сборке искусственными елками. Все игрушки аккуратно снимем и сложим по коробками. Дерево аккуратно разберем, чтобы на следующий год вы его могли удобно собрать. Час работы стоит 2 тыс. рублей. Если у вас живая елка, то можем просто разобрать и на мусорку вынести, — рассказал один из авторов объявления.

Он уточнил, что наиболее востребовано распутывание гирлянды «роса», длина которой может составлять более 100 м. При этом демонтировать елки просят не так часто, обычно к этой услуге добавляют уборку квартиры после праздников, отметил мужчина.

Накануне опрос kp.ru показал, что большинство (55%) россиян убирают елку после Старого Нового года. Еще 7% опрошенных убирают ее после Рождества, а 3% — сразу после Нового года. При этом 28% респондентов признались, что оставляют украшения до конца января или до Крещения.

Ранее сообщалось, что годовалый ребенок проглотил 13 лампочек от елочной гирлянды.

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