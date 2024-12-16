Мигрант, изрезавший троих земляков, предстанет перед судом в Петербурге

В Петербурге перед судом предстанет иностранец, который порезал ножом троих своих земляков. Об этом сообщает ГС СК России по городу.

По информации ведомства, инцидент произошел 17 августа в квартире на улице Примакова. Мигрант из Узбекистана в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своими земляками. В ходе конфликта он нанес троим мужчинам удары ножом в грудь и туловище.

В результате все трое пострадавших были госпитализированы. Одного из них спасти не удалось, а двум другим была оказана квалифицированная помощь.

Иностранец обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 105 УК РФ. На данный момент расследование завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Тверской области мужчина с ножом ворвался в чужой дом и изувечил женщину.