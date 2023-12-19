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Психиатр дал советы россиянам, планирующим встречать Новый год в одиночестве

Психиатр Рудов: Новый год в одиночестве – это время перезагрузки и планов на будущее

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Празднование Нового года в одиночестве – это нормально и необязательно связано с какими-то драматическими событиями, считает психиатр Виктор Рудов. По его мнению, новогодняя ночь, которую человек проводит один, может стать временем «перезагрузки» и построения планов на будущий год.

Рудов призвал избавиться от навязанных обществом установок, которые не имеют ничего общего с психической пользой.

«По моему мнению, отмечать Новый год в одиночестве, напротив, даже показано. Так как это прекрасное время для того, чтобы привести голову в порядок, поразмыслить над своим будущим, провести работу над ошибками и отдохнуть от работы и иногда семьи», — пояснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Одиночество не всегда связано со страданием или депрессией, подчеркнул психиатр. Он отметил, что при желании человек может найти компанию среди родственников или друзей, но если в этом нет острой необходимости, то остаться в новогоднюю ночь одному – это тоже нормальный вариант.

«Я называю это новогодней перезагрузкой: сидишь себе у елочки, ешь оливье, подводишь итоги года и строишь планы на 2024-й. Когда еще это сделать, если не в это волшебное время?» — отметил Рудов, призвав не ассоциировать одиночество с чувством ненужности.

Напомним, россияне рассказали, что в предстоящие новогодние праздники планируют встречи с друзьями, а также отдых дома – за книгами и просмотром фильмов.

Ранее медики заявили, что одиночество в период зимних праздников может спровоцировать инсульт.

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