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В Башкирии возбудили дело после видео с извинениями за фото с флагом

СК: в Башкирии возбуждено дело за видео с извинениями за флаг Российской империи

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Телеграм-канал «ГОЛОВАНОВ»

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил башкирскому следственному управлению возбудить уголовное дело после появившегося видео с извинениями за российский имперский флаг. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Уточняется, что уголовное дело было возбуждено после того, как сторонники экстремистской организации заставили двух молодых людей публично извиниться за размещенное в соцсетях фото с флагом Российской империи.

«В социальных медиа сообщалось, что в Республике Башкортостан сторонники экстремистской организации под угрозой применения насилия заставили местных жителей извиняться за размещенное в социальной сети фото с флагом Российской империи», — говорится в публикации Следственного комитета.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Республике Башкортостан Ильясу Масаллимову возбудить уголовное дело по факту произошедшего, после чего представить доклад о первоначальных результатах. В СК подчеркнули, что ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

При этом, о какой именно экстремистской организации идет речь, в Следственном комитете не уточнили. В свою очередь региональные СМИ пишут, что речь идет о неких «местных нацистах».

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