В Хабаровске подросток-инвалид пытался изнасиловать трехлетнюю девочку

В Хабаровском крае устанавливаются обстоятельства попытки изнасилования трехлетнего ребенка, в нападении на девочку подозревают ее несовершеннолетнего родственника. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По предварительной информации, инцидент произошел в микрорайоне Пятая Площадка. Плачущую девочку без нижнего белья, над которой навис подросток, обнаружил случайный прохожий.

Мужчина отогнал молодого человека от ребенка и вызвал полицию. По данным портала «Блокнот», подозреваемому в попытке изнасилования еще нет 14 лет, мальчик имеет инвалидность, пострадавшая приходится ему сестрой.

Подростка задержали, с ним и родственниками работают инспекторы ПДН, пока неизвестно, успел ли он совершить половой акт. Семья, в которой воспитываются дети, является неблагополучной, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Тюменской области молодого человека осудили за изнасилование сестры. Юноша надругался над 11-летней девочкой, в отношении подростка было возбуждено уголовное дело, приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет и 3 месяцев лишения свободы.

Ранее в Екатеринбурге прохожий спас девушку, которую попытались изнасиловать в парке.