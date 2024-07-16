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В Екатеринбурге прохожий спас девушку, которую попытались изнасиловать в парке

Екатеринбуржец спас девушку от мигранта, который пытался ее изнасиловать в парке

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Pixabay

В Екатеринбурге неизвестный мужчина напал на девушку в парке, ее спас случайный прохожий. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Сейчас следователи проводят проверку и готовятся возбудить уголовное дело о покушении на изнасилование. Такое распоряжение отдал председатель СК России Александр Бастрыкин. По предварительным данным, преступление в отношении 24-летней местной жительницы совершил мигрант.

«Реализовать задуманное ему не удалось благодаря вмешательству прохожего», — отметили в ведомстве.

О нападении, произошедшем в парке в Академическом районе города, 14 июля сообщил Telegram-канал Ural Mash. Пострадавшая закричала, когда к ней пристал бородатый незнакомец. Он ударил по голове, схватил за волосы и потащил по земле в лес. В итоге у екатеринбурженки диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы.

Сейчас полиция проводит проверочные мероприятия и устанавливает личность мужчины.

Ранее в Москве мужчина спас 18-летнюю соседку от домогательств мигранта в подъезде.

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