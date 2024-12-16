Экс-директору по качеству Луховицкого авиазавода вынесли приговор за кражу комплектующих

Бывшего директора по качеству Луховицкого авиазавода Михаила Баранова осудили на девять лет колонии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Мужчину обвинили в хищении комплектующих для истребителей, а также госизмене. По данным суда, Баранов помогал организовать массовые хищения комплектующих для истребителей семейства МиГ-29, чтобы контрабандой вывезти для Украины. Также следствие доказало причастность подсудимого к передаче представителю иностранного государства технической документации ограниченного распространения.

В итоге Баранова приговорили к девяти годам колонии строгого режима.

До этого Второй Восточный окружной военный суд приговорил жителя Алтайского края к шести годам колонии за публикацию антироссийского контента в администратируемом им Telegram-канале и призывы к терроризму. Некоторые публикации содержали призывы к оказанию ресурсной поддержки проукраинских организаций, запрещенных в России.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Курска за продажу найденных боеприпасов в интернете.