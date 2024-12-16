Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-директору по качеству Луховицкого авиазавода вынесли приговор за кражу комплектующих

ФСБ: экс-директора по качеству Луховицкого авиазавода осудили на 9 лет колонии

close
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Бывшего директора по качеству Луховицкого авиазавода Михаила Баранова осудили на девять лет колонии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Мужчину обвинили в хищении комплектующих для истребителей, а также госизмене. По данным суда, Баранов помогал организовать массовые хищения комплектующих для истребителей семейства МиГ-29, чтобы контрабандой вывезти для Украины. Также следствие доказало причастность подсудимого к передаче представителю иностранного государства технической документации ограниченного распространения.

В итоге Баранова приговорили к девяти годам колонии строгого режима.

До этого Второй Восточный окружной военный суд приговорил жителя Алтайского края к шести годам колонии за публикацию антироссийского контента в администратируемом им Telegram-канале и призывы к терроризму. Некоторые публикации содержали призывы к оказанию ресурсной поддержки проукраинских организаций, запрещенных в России.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Курска за продажу найденных боеприпасов в интернете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами