Россиянам пообещали, что 31 декабря в будущем станет выходным днем

31 декабря россияне должны отдыхать, и в будущем соответствующую норму в любом случае примут. Работники в этот день все равно трудятся неэффективно, заявил RT кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

«Рано или поздно 31 декабря в России станет официальным выходным днем», — уверен эксперт.

По мнению Фельдмана, работодатели также осознают, что в канун Нового года россияне заняты подготовкой к празднику и погружены в свои мысли, из-за чего результативность труда падает. Он призвал принять закон, который наведет порядок в рабочем графике жителей России, приведя его в соответствие с традициями.

В то же время важно сохранить зарплаты россиян на прежнем уровне, а также не забрать в пользу выходного 31 декабря отдых в другие дни, добавил эксперт. Так как в 2025 году эта дата выпадает на среду, то опыт с переносом нескольких рабочих дней повторить не получится, заключил он.

Напомним, глава Минтруда России Антон Котяков назвал неактуальным вопрос закрепления за 31 декабря официального статуса выходного дня, напомнив, что в этом году за счет переносов россияне с пятидневкой и так будут в этот день отдыхать. А до этого Госдума отклонила законопроект о признании 31 декабря выходным днем.

Ранее глава Минтруда заявил, что 31 декабря может стать выходным днем.