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В Минтруда заявили, что 31 декабря, возможно, станет выходным днем

Котяков: в Минтруда обсудят возможность объявления 31 декабря выходным днем

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Depositphotos

Министр труда РФ Антон Котяков заявил, что в правительстве рассмотрят возможность объявления 31 декабря праздничным выходным днем. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр отметил, что вопрос откладывался из-за того, что в последние несколько лет 31 декабря и без того выпадало на выходные дни.

«По 2025 году будем смотреть, обсуждать», — пояснил Котяков, уточнив, что на сегодняшний день необходимые нормативные документы не приняты.

20 февраля стало известно, куда россиянам дешевле всего поехать на 23 февраля и 8 марта.

19 февраля россиянам рассказали, как високосный год и длинные выходные отразятся на их зарплатах.

14 февраля стало известно, что женщины чаще рожают в будни, а не в праздники и выходные.

Ранее Минтруд разработал поправки в Трудовой кодекс о компенсациях за работу в выходные.

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