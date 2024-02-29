В Минтруда заявили, что 31 декабря, возможно, станет выходным днем

Министр труда РФ Антон Котяков заявил, что в правительстве рассмотрят возможность объявления 31 декабря праздничным выходным днем. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр отметил, что вопрос откладывался из-за того, что в последние несколько лет 31 декабря и без того выпадало на выходные дни.

«По 2025 году будем смотреть, обсуждать», — пояснил Котяков, уточнив, что на сегодняшний день необходимые нормативные документы не приняты.

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