Мясников назвал продукты, продлевающие жизнь на 10 лет

Среди россиян становится популярной идея перехода на натуральное питание и выбор «чистых» фермерских продуктов без добавок. Однако не факт, что фермеры действительно отказываются от антибиотиков в мясе и ГМО, считает заслуженный врач России, известный телеведущий Александр Мясников. Просто выбор цельных продуктов уже способен увеличить продолжительность жизни на 10 лет, заявил он Общественной Службе Новостей.

На крупных предприятиях есть строгие стандарты, проходят регулярные проверки качества продукции. А вот фермерскую курицу, к примеру, «напичкать» чем угодно, убежден врач. Он объяснил, что просто отказ от кулинарно-обработанных продуктов и переход на цельные продукты, пусть и из обычных магазинов, может сильно улучшить здоровье людей.

«Пускай это будут даже продукты из магазина, а не рынка. Мясо, рыба, овощи, фрукты, молочка, бобовые. Если готовить их самому, то смело можете прибавлять 5-10 лет к жизни», — подчеркнул Мясников.

Напомним, шеф-повар, преподаватель Университета РОСБИОТЕХ Григорий Мосин рассказал «Газете.Ru», что не все товары с приставками «органический», «био», «эко» и «фермерский» гарантируют соответствующее качество. По его словам, только термин «ОРГАНИК», то есть «Органический» гарантирует, что продукт произведен и сертифицирован по правилам органического земледелия и животноводства и не содержит вредных химических веществ, которые накапливаются в организме и негативно влияют на здоровье.

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