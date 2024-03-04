Россиянам раскрыли правду об «эко» и «био» продуктах

В российских магазинах огромное количество продукции с приставками «органический», «био», «эко» и «фермерский». Подразумевается, что все товары с такой приставкой в названии будут полезнее и безопаснее, однако важно понимать, что «экологичная» надпись не гарантирует соответствующее качество. Об этом «Газете.Ru» рассказал шеф-повар, преподаватель Университета РОСБИОТЕХ Григорий Мосин.

«Например, слово «фермерский» в названии продукта вызывает ассоциации с чем-то домашним, безопасным. Но в России фермерское хозяйство — это просто организационно-правовая форма: КФХ — крестьянско-фермерское хозяйство. Такое же, как обычное ООО, и несет такую же ограниченную ответственность. Поэтому наименование на продукте «фермерский» не значит вообще ничего. Тем более, когда такой продукт лежит на полках магазинов сетевого ретейла, то есть производится сотнями тонн. Ферма может быть большая, комбинат по переработке большой. Но к экологичности и безопасности продукта это имеет отношение только в рамках текущих требований САНПиН», — объяснил он.

По словам эксперта, единственный термин, которой законодательно закреплен в нашей стране, — это «ОРГАНИК», «Органический».

«Такая надпись на этикетке гарантирует вам, что продукт произведен и сертифицирован по правилам органического земледелия и животноводства, полностью исключено содержание вредных химических веществ, которые накапливаются в организме и негативно влияют на здоровье», — добавил шеф-повар.

Он пояснил, что органическое сельское хозяйство ведется на специально подготовленных землях вдали от крупных промышленных производств. Оно исключает использование генной инженерии, пестицидов и другой агрохимии. При производстве органических продуктов недопустимо применение антибиотиков и гормонов роста, искусственных консервантов и синтетических добавок.

«Если производитель понимает, что его продукция не соответствует этим требованиям, то вряд ли он будет наносить ОРГАНИК на этикетку, а «обойдется» «эко» или «фермерский», — заявил специалист.

Мосин добавил, что в России достаточно много компаний, использующих принцип органического производства. Поэтому большинство производителей предпочитают маркировать свою продукцию именно согласно законодательству — ОРГАНИЧЕСКАЯ, если, конечно, смогли подтвердить и сертифицировать продукт и процесс.

«Если вы видите на упаковке «био» или «эко», скорее всего, производитель старается хотя бы частично исповедовать принципы органического производства. Или это просто маркетинговый шаг. В любом случае настойчиво советую изучить этикетку и проверять продукт через маркировку», — резюмировал шеф-повар.

Ранее производители шоколада начали сокращать долю какао из-за рекордных цен.