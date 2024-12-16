В Москве проведут реконструкцию 12 корпусов многопрофильных стационаров

В 2025 году в Москве планируют завершить капитальный ремонт поликлиник, открыть пятый флагманский центр при больнице имени Буянова и онкологическую больницу, а также провести реконструкцию 12 корпусов многопрофильных стационаров. Об этом «Москве 24» рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В этом году мы завершаем реализацию проекта нового стандарта ургентной помощи, когда люди приезжают в больницу по скорой, когда счет идет на часы. Уже буквально на этой неделе флагманский центр первой Градской больницы начнет принимать первых пациентов. В начале года у нас запустится новый флагманский центр в больнице Буянова», — сообщила она.

По ее словам, столичные больницы обустраивают по единому стандарту, в каждой из них действует один алгоритм помощи пациентам. В следующем году в Москве также планируют построить круглосуточный стационар и амбулаторный центр, добавила Ракова. Они появятся на территории одной из новых онкологических больниц.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что строительство поликлиники в Ленинском округе Подмосковья будет завершено в срок, и во второй половине 2025 года она начнет принимать пациентов. По его словам, объект, рассчитанный на 500 взрослых и 250 детских посещений в смену, строится по нацпроекту «Здравоохранение».

Ранее сообщалось, что в Москве расширят меры помощи недоношенным детям.