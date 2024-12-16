В Москве расширят меры помощи недоношенным детям

В Москве планируют расширить меры по оказанию помощи детям, которые родились раньше срока или пережили критические состояния после рождения. Об этом «Москве 24» рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в рамках расширения проекта «Ранняя помощь» в середине 2025 года в городе при многопрофильных больницах откроются специализированные центры медицинского сопровождения. Узкие и высококвалифицированные специалисты в них смогут обеспечить возможность нормального развития новорожденных.

«Если каких-то проблем не удается избежать, то будут подключаться сразу специалисты из соцзащиты. Это дефектологи, логопеды, психологи и реабилитологи, которые будут разрабатывать индивидуальные программы, сопровождать и детей, и родителей», — пояснила Ракова.

В середине ноября врачи перинатального центра «Коммунарка» выходили недоношенную девочку, родившуюся с рекордно низким весом — 400 граммов. Ребенок появился на три месяца раньше доношенного срока. Ее мать поступила в медицинское учреждение на 24-й неделе беременности. Женщину беспокоили головные боли и высокое артериальное давление. Медики приняли решение провести пациентке экстренное кесарево сечение.

Ранее сообщалось, что российские врачи спасли младенца, родившегося с дырой в животе.