Воробьев проверил ход строительства поликлиники в Ленинском округе Подмосковья

Строительство поликлиники в Ленинском округе Подмосковья будет завершено в срок, и во второй половине 2025 года она начнет принимать пациентов. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, объект, рассчитанный на 500 взрослых и 250 детских посещений в смену, строится по нацпроекту «Здравоохранение».

«В Ленинском округе достаточно заметно идут мероприятия по строительству дорог, объектов образования и здравоохранения. Сегодня приехали на стройку поликлиники на 750 посещений в смену в ЖК «Южное Видное», которая здесь очень востребована», — сказал Воробьев.

Отмечается, что в новой поликлинике разместятся терапевтическое и педиатрическое отделения, стоматология, блоки узких специалистов, клинико-диагностический центр, а также дневной стационар, отделение лучевой диагностики с тяжелым оборудованием, отделение восстановительной медицины и реабилитации.

Как рассказал руководитель проекта Максим Грошков, сейчас в строительстве задействованы 200 человек, 20 технических работников и 4 единицы техники. По его словам, объект готов на 70%.

Медицинскую помощь в ней смогут получать более 55 тысяч человек жителей близлежащих деревень, и микрорайонов и кварталов.

«Это очень долгожданная поликлиника и для микрорайона, и для округа в целом. Она будет максимально наполнена необходимым медицинским оборудованием — КТ, МРТ, флюорограф, рентген-аппарат. Все предусмотрено и для маленьких пациентов — мы успешно внедрили детскую реабилитацию в нашей детской поликлинике, поэтому хотим ее тиражировать и тут. Это очень востребованное направление», — рассказал главный врач Видновской клинической больницы Бутай Бутаев.

Ранее Ленинском округе завершили строительство поликлиники в ЖК «Пригород Лесное». Также в ЖК «Южная Битца» построили частную поликлинику на 355 мест. Отмечается, что в ближайшие годы в Ленинском округе будут построены построят еще три поликлиники.