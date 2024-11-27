В Сургуте ребенок попал в реанимацию, скатившись с горки

Медики Сургутской травматологической больницы спасли 11-летнего школьника, который получил тяжелые травмы, катаясь с горки. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

11-летний подросток катался с горки на тюбинге и на полной скорости влетел в забор, мальчика экстренно госпитализировали. Медики диагностировали у него ушибы, переломы позвонков на уровне грудного отдела, ушиб легкого.

Сутки врачи боролись за жизнь пострадавшего в реанимации, сейчас жизни и здоровью школьника ничего не угрожает. Мальчик переведен в хирургическое отделение, где продолжает лечение.

До этого сообщалось, что мальчик лишился пальца из-за падения ему на ногу экспоната в музее под Калининградом. Мать пострадавшего обратилась в суд с иском к учреждению культуры, потребовав компенсации морального вреда, расходов на оплату услуг представителя и штрафа. Суд встал на сторону матери школьника и признал вину музея в случившемся. За ошибку заплатит ФГБУ «Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого».

Ранее петарда взорвалась в руках у 11-летнего мальчика в Челябинске.