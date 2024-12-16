В Москве откроют еще 12 центров женского здоровья

В 2025 году в Москве планируют открыть 12 новых центров женского здоровья, жительницы города смогут наблюдаться в них на протяжении всей жизни. Об этом «Москве 24» рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, специалисты в учреждениях будут сопровождать беременность, лечить и предотвращать различные женские болезни, в том числе онкологические. Помимо этого, в центрах будут создавать специализированные кабинеты для семей, где смогут решать вопросы планирования беременности и бесплодия.

«В общем, сделать все, чтобы мужчины тоже имели возможность эти центры посещать», — рассказала Ракова.

В сентябре Анастасия Ракова открыла второй Центр женского здоровья, созданный на базе городской клинической больницы имени Ерамишанцева. По ее словам, данные клиники будут оказывать все необходимые медицинские услуги. Она отмечала, что к концу следующего года в Москве планируется открыть 22 центра женского здоровья. Всего, по ее словам, планируется создать около 30 подобных центров по всей столице.

Ранее сообщалось, что в Москве расширят меры помощи недоношенным детям.