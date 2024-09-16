Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве открылся второй центр женского здоровья

Заммэра Ракова открыла второй центр женского здоровья в Москве

close
Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В Москве заместитель мэра Анастасия Ракова открыла второй Центр женского здоровья, созданный на базе городской клинической больницы имени Ерамишанцева. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы создаем сеть клиник, которые специализируются исключительно на оказании помощи женщинам», — сообщила она.

По ее словам, данные клиники будут оказывать все необходимые медицинские услуги, включая диагностику, профилактику, лечение, а также сопровождение беременности.

Она отметил, что к концу следующего года планируется открыть 22 центра женского здоровья. Всего, по ее словам, планируется создать около 30 подобных центров по всей Москве.

До этого Ракова рассказала, что в сентябре Москва планирует начать реализацию программы в сфере репродуктивного здоровья, которая позволит женщинам в возрасте от 18 до 40 лет грамотно планировать беременность. Принять участие в проекте смогут все желающие москвички в возрасте от 18 до 40 лет. По словам Раковой, многие женщины не торопятся заводить детей. Это может быть связано с медицинскими показаниями. В итоге средний возраст женщины, которая впервые становится мамой в Москве, составляет почти 29 лет.

Ранее ученые нашли пять генов, которые играют ключевую роль во времени наступления менопаузы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами