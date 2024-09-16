В Москве открылся второй центр женского здоровья

В Москве заместитель мэра Анастасия Ракова открыла второй Центр женского здоровья, созданный на базе городской клинической больницы имени Ерамишанцева. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы создаем сеть клиник, которые специализируются исключительно на оказании помощи женщинам», — сообщила она.

По ее словам, данные клиники будут оказывать все необходимые медицинские услуги, включая диагностику, профилактику, лечение, а также сопровождение беременности.

Она отметил, что к концу следующего года планируется открыть 22 центра женского здоровья. Всего, по ее словам, планируется создать около 30 подобных центров по всей Москве.

До этого Ракова рассказала, что в сентябре Москва планирует начать реализацию программы в сфере репродуктивного здоровья, которая позволит женщинам в возрасте от 18 до 40 лет грамотно планировать беременность. Принять участие в проекте смогут все желающие москвички в возрасте от 18 до 40 лет. По словам Раковой, многие женщины не торопятся заводить детей. Это может быть связано с медицинскими показаниями. В итоге средний возраст женщины, которая впервые становится мамой в Москве, составляет почти 29 лет.

Ранее ученые нашли пять генов, которые играют ключевую роль во времени наступления менопаузы.