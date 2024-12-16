С танкера «Волгонефть» спасли нескольких членов экипажа

Операция по эвакуации людей с танкера «Волгонефть-239» возобновлена, спасены пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Операцию удалось возобновить благодаря нормальным погодным условиям, рассказали в ведомстве. Работы по эвакуации членов экипажа продолжаются.

15 декабря в акватории Керченского пролива в условиях сильного шторма потерпели крушение два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Первое судно село на мель, эвакуированы более 10 моряков. Второй танкер также оказался в бедственном положении, однако эвакуация его экипажа была отложена до утра 16 декабря из-за плохих погодных условий. Первым сигнал бедствия подал танкер «Волгонефть-212», перевозивший около 4,3 тыс. тонн мазута. Разлив нефтепродуктов угрожает экологии региона. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту нарушения правил эксплуатации судов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились подробности о состоянии экипажа танкера «Волгонефть-239».