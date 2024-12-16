Эколог оценил риски срыва курортного сезона после крушения нефтяных танкеров

Потерпевшие крушение в Керченском проливе нефтяные танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» были скорее баржами для перевозки и отличались небольшими размерами. Урон экологии они нанесли, однако масштаб катастрофы не слишком велик, убежден эколог Анатолий Баташов. Вопреки опасениям, экологии курортов Черного моря происшествие не нанесет, заверил он в беседе с 360.ru.

Напомним, после крушения танкеров появились сообщения, что разлив нефти может иметь последствия для курортов Черного моря. Эксперт согласился, что уже около двух тысяч тонн мазута попало в акваторию, из-за чего погибнут и птицы, и рыба. Однако, по его мнению, глобально экологии моря это не грозит.

«[Масштаб бедствия] не сорвет курортный сезон. Отдыхающие этого не заметят», — пообещал эколог.

Так как ликвидацией последствий крушения стали заниматься сразу же, как поступили сигналы, последствия будут минимальными, считает специалист. Он напомнил, что на место происшествия направили буксировочные суда, к работе привлекли сотрудников Минтранса, МЧС, Росприроднадзора, а значит, все службы и ведомства приняли неотложные и исчерпывающие меры.

Напомним, суда потерпели крушение накануне в условиях сильного шторма. Сначала первый танкер сел на мель, затем второй оказался в бедственном положении. Сообщалось, что разлив нефтепродуктов угрожает экологии региона, а СК после происшествия возбудил уголовные дела из-за нарушения правил эксплуатации судов. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее эколог раскрыл главную причину крушения танкеров в Керченском проливе.