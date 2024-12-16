В Екатеринбурге толпа мигрантов собралась в центре сдачи экзаменов

В Екатеринбурге десятки мигрантов выстроились в очередь к центру сдачи экзаменов на улице Колмогорова. Об этом сообщил портал Е1.ru.

По данным издания, иностранцы пришли в центр, чтобы записаться на платный экзамен, который нужен для получения патента, разрешения на временное проживание, работу или получения вида на жительство.

В центре стартовала запись на экзамен, которая будет осуществляться всего три раза в неделю, поэтому в учреждении такой ажиотаж. Причем на запись на экзамен для патента выделяют всего два часа — с 10:00 до 12:00. А на экзамен для ВНЖ выделили всего час с 12:00 до 13:00. Предварительно, в первый день записи специалисты успеют принять примерно 100–120 человек.

11 декабря Государственная дума на пленарном заседании приняла сразу во II и III чтениях законопроект о запрете зачислять в школы России детей мигрантов, не владеющих русским языком. Сдать экзамен они смогут бесплатно в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.

Ранее Медведев предложил жестко контролировать все передвижения мигрантов.