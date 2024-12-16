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Врач рассказала, как не набрать лишние килограммы на Новый год

Врач Стародубова: на Новый год лучше есть больше фруктов и овощей

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На Новый год вместо майонезных салатов, сладостей и других блюд с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров лучше отдавать предпочтение фруктам, овощам и ягодам, чтобы не набрать вес и не навредить своему организму. Об этом kp.ru рассказала главный внештатный специалист диетолог Депздрава Москвы, заместитель директора по научной и лечебной работе ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии», доктор медицинских наук Антонина Стародубова.

Помимо этого, она советует добавлять в блюда орехи и заправлять салаты растительным маслом. Из отварных овощей можно приготовить винегрет, овощное рагу или просто приготовить их на гриле в качестве гарнира к горячему блюду. На десерт врач советует сделать салат из свежих фруктов с добавлением ягод, орехов, сухофруктов или пряных трав и специй.

«Или просто можно красиво выложить свежие фрукты на блюдо <...>. А вот от сладких напитков за новогодним столом лучше отказаться совсем, они не только значительно увеличивают калорийность рациона за счет высокого содержания сахара, но могут вызвать чувство тяжести и дискомфорта, и к тому же плохо утоляют жажду. Если очень хочется сока или домашнего фруктового несладкого морса, то лучше ограничиться одним небольшим стаканом», — заключила Стародубова.

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева до этого говорила, что тяжелые новогодние блюда с большим количеством майонеза могут сильно нагрузить пищеварительную систему. Чтобы избежать этого, стоит заранее подготовиться к праздничному застолью и продумать меню, заменив некоторые блюда и продукты.

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