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Дочь актера «Улиц разбитых фонарей-12» попала в больницу

РЕН ТВ: дочь актера Галишникова попала в больницу после передозировки снотворным

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Алексей Галишников/VK

Дочь актера сериала «Улицы разбитых фонарей-12» Алексея Галишникова попала в больницу. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По словам источника телеканала, девушка попала в больницу после передозировки снотворным. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

До этого народной артистке РСФСР Галине Польских диагностировали пневмофиброз легких — хроническое заболевание, при котором в легких образуются рубцы, из-за которых становится трудно дышать. Болезнь может привести к инвалидности, а также оказывает сильную нагрузку на сердце, сосуды и иммунитет.

SHOT утверждает, что 85-летняя Польских обратилась в Боткинскую больницу с жалобами на боли в груди и затрудненное дыхание в конце ноября. Медики обнаружили изменения в ее легких, после чего диагностировали неизлечимое заболевание. Канал предполагает, что болезнь развилась у актрисы после перенесенной пневмонии.

Ранее сын актера Бориса Щербакова рассказал о состоянии отца после новостей о пневмонии.

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