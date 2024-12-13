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Сын актера Щербакова рассказал о состоянии отца после новостей о пневмонии

Сын Щербакова опроверг, что актера перевели в реанимацию из-за пневмонии

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Global Look Press

Актер Борис Щербаков чувствует себя лучше и уже идет на поправку. Сообщения о том, что у него после операции началась пневмония, не соответствуют действительности, заявил 360.ru его сын Василий Щербаков.

«Какая пневмония? Не было никакой пневмонии. Он упал, лицо разбил, и он восстанавливается. Это же долгий процесс», — объяснил он.

По его словам, 75-летний актер находится в боевом настроении, однако на публике появляться пока не планирует, так как упал с лестницы на каменный пол и сильно разбил лицо.

13 декабря в Telegram-канале Mash появилась информация, что Щербакова перевели в реанимацию из-за пневмонии, которая развилась у актера после операции, и других нарушений в организме. В больницу он попал после падения с сотрясением головного мозга и переломом костей лицевого скелета, ушибами и отеками мягких тканей.

Ранее сообщалось, что Борис Щербаков встретил юбилей в больнице.

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