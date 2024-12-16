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В Хабаровском крае грузовик врезался в пассажирский поезд

ДВЖД: грузовик врезался в пассажирский поезд на переезде в Хабаровском крае

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soi7studio/Shutterstock/FOTODOM

Грузовик врезался в пассажирский поезд на переезде в Хабаровском крае. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

По данным пресс-службы, инцидент случился в 00:09 местного времени (17:09 15 декабря по Москве) на ж/д переезде между станциями Кенай и Оунэ. Водитель грузового автомобиля выехал на переезд перед приближающимся пассажирским поездом №352 сообщением Советская Гавань — Владивосток. Машинист состава экстренно затормозил, но расстояние оказалось недостаточным, поэтому транспортные средства столкнулись.

Несмотря на столкновение, в ДТП никто не пострадал, отметили в ДВЖД. Пассажиры и локомотивная бригада пассажирского поезда за медицинской помощью не обращались.

Из-за инцидента движение поездов на участке временно приостановили. В вагонах пассажирского поезда поддерживается необходимое тепло. При необходимости пассажирам предоставят горячее питание, отметили в компании. Для устранения последствий ДТП на место происшествия направили восстановительный поезд.

Ранее в Хабаровском крае поезд столкнулся со снегоходом.

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