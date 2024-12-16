Туристов предупредили о росте случаев вооруженных ограблений на Филиппинах

Посольство Китая на Филиппинах предупредило своих граждан об увеличении случаев преступлений в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

«В последнее время в некоторых районах Филиппин наблюдается ухудшение общественной безопасности», — говорится в сообщении посольства.

Китайские граждане стали жертвами вооруженных ограблений, мошенничества при обмене валюты и краж. Дипломаты порекомендовали усилить меры предосторожности. В частности, китайцам не советуют посещать места, где недавно произошли преступления, и не выходить на улицу в одиночку. Граждан КНР призвали не вступать в разговоры с незнакомцами, не посещать бары и караоке, следить, чтобы в еду и напитки не подсыпали наркотики в общественных местах.

Также в числе правил: не носить с собой большие суммы денег и дорогие украшения, менять валюту только в официальных местах.

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