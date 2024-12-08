Посольство США предупредило о повышенной угрозе в Киеве

Американское посольство на Украине предупредило своих граждан в Киеве о возросших угрозах со стороны ракет и дронов. Заявление диппредставительства опубликовано на его официальном сайте.

В обращении граждан США призвали проявлять повышенную осторожность.

«Все граждане США должны следить за оповещениями правительства Украины о воздушных атаках», — говорится в заявлении.

Посольство также заявило, что американцам нужно соблюдать комендантские часы, выполнять инструкции властей, пользоваться убежищами, когда звучит сигнал тревоги, запастись водой, едой и лекарствами и следить за информацией властей и местных СМИ.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве частично прекратила работу система оповещения о воздушной тревоге.