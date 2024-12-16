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Президент Бразилии объяснил, почему останется в Сан-Паулу до 19 декабря

Президент Бразилии заявил, что задержится в Сан-Паулу из-за анализов

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Adriano Machado/Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что останется в Сан-Паулу еще на четыре дня. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«Если я позабочусь о себе, подожду, пока все заживет, я скоро выздоровею», — отметил бразильский лидер.

Он уточнил, что останется в Сан-Паулу до четверга, 19 декабря, для проведения окончательных анализов и затем вернется в Бразилиа, чтобы продолжить работу.

Лечащий врач Лулы да Силвы Ана Элена Жермолью 15 декабря сообщила, что главу государства выписали из больницы в Сан-Паулу после госпитализации 10 декабря. Бразильскому лидеру провели две операции по предупреждению кровоизлияния в мозг.

На период лечения Лулы да Силвы обязанности руководителя страны исполняет вице-президент Жералду Алкмин.

До этого стало известно, что 10 декабря бразильскому лидеру провели трепанацию черепа, чтобы убрать гематому. 12 декабря президенту Бразилии сделали еще одну операцию, в ходе которой перекрыли кровоток в определенной области мозга, что позволит предотвратить повторное кровоизлияние.

Ранее Россия пожелала президенту Бразилии скорейшего выздоровления.

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